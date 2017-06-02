Gözaltına alınan HDP Sözcüsü Baydemir serbest

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir’in gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
Baydemir’in gözaltına alındığını HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Twitter hesabından duyurdu.
Diyarbakır Barosu ziyaretimiz sonrasında parti sözcümüz Osman Baydemir gözaltına alındı.
— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) June 2, 2017
Gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır Adliyesi’nde ifade veren Baydemir’in, ifade işleminin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
Baydemir hakkındaki yakalama kararının gerekçesi olarak Diyarbakır’daki bir duruşmaya gitmemiş olması gösterilmişti.
HDP’nin eş başkanı Selahattin Demirtaş dahil tutuklu vekil sayısı 11.