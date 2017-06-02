Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Gözaltına alınan HDP Sözcüsü Baydemir serbest


 

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir’in gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Fotoğraf: hdp.org.tr

Baydemir’in gözaltına alındığını HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Twitter hesabından duyurdu.

Gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır Adliyesi’nde ifade veren Baydemir’in, ifade işleminin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Baydemir hakkındaki yakalama kararının gerekçesi olarak Diyarbakır’daki bir duruşmaya gitmemiş olması gösterilmişti.

HDP’nin eş başkanı Selahattin Demirtaş dahil tutuklu vekil sayısı 11.

HDP’li Baydemir hakkında yakalama kararı

SON HABERLER

Akşam Postası / 2 Haziran 2017

1- ‘Hassasiyet’ çözümü: ABD, YPG’ye verilen silahların kaydını Türkiye’yle paylaşacak

ABD, Suriye’de YPG’ye verilecek silahların kaydının Türkiye’yle paylaşılacağını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...