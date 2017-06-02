Gözaltına alınan HDP Sözcüsü Baydemir serbest

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret eden CHP’li vekillerden oluşan heyet, Gülmen’in halsizliğinin belirginleştiğini ve günlük aktivitelerini zar zor yapabildiğini anlattı.