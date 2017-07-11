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Gözaltına alınan hak savunucularından biri, Başbakanlık Tanıtım Fonu’nun desteklediği etkinliğe katılmış

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Büyükada’da toplantı yaparken gözaltına alınan insan hakları savunucularından İsveç vatandaşı insan hakları eğitimcisi Ali Gharavi’nin, 2004 yılında Başbakanlık Tanıtım Fonu’nun desteğiyle düzenlenen ‘İnsan Hakları Mücadelesinde Yeni Taktikler Uluslararası Sempozyumu’ başlıklı etkinliğe katıldığı belirtildi.

Görsel bbc.com/turkce’den alınmıştır.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay 5 Temmuz’dan bu yana gözaltında olan hak savunucularını ‘terör örgütü üyeliği’yle suçluyor. Gözaltına alınanlar, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya tarafından da ‘kalkışma planı’ yapmakla itham ediliyor.

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Son olarak, gözaltındaki 10 ismin gözaltı süresi yedi gün daha uzatılmıştı.

‘Yalan ve temelsiz ithamlar her gün sürdürülmektedir’

Dihaber’in aktardığına göre  İnsan Hakları Derneği (İHD) genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray Salman, 2-7 Temmuz arasında Büyükada’da yapılmak istenen, insan hakları savunucularını koruma ve web güvenliğini sağlamayla ilgili toplantıya dair bilgilendirme yaptı.

Dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen özellikle sosyal medyada, gözaltına alınan insan hakları savunucuları hakkında masumiyet karinesini ihlal eden karalama kampanyaları yürütüldüğünü belirten Salman, “İnsan hakları savunucularının casusluk yaparak hükümete karşı bir komplo kurmak amacıyla gizli olarak toplandıklarına dair yalan ve temelsiz ithamları gözaltına alındıkları günden itibaren her gün ısrarla sürdürmektedirler” dedi.

İnsan hakları savunusunu güçlendirmeye yönelik çalışma

Salman, toplantının gerekçesiyle ilgili şunları söyledi: “İHOP’un 7-9 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlediği olağan genel yıllık paylaşma ve planlama toplantısında, insan hakları savunucularının güçlendirmesine yönelik olarak bir dizi eğitim seminerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı. İnsan hakları savunusunu güçlendirmeye yönelik çalışma ve yayınlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yapılmaktadır. Bu minvalde, İHOP, İHOP’un kurucusu ve üyesi olan kurumların, hak temelli çalışan sayısız kuruluşun birçok çalışması bulunmaktadır. İnsan hakları alanında faal kişi ve kurumlar, çalışmalarının bütüncül manada güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak muhtelif eğitim ve kapasite çalışmaları yürütmektedirler.”

Salman, söz konusu atölye çalışmasının da, zorlaşan şartlar karşısında insan hakları savunucusunun sürdürülmesi ve hak savunucuları ile savunulan kişilerin güvenliğini koruyarak desteklemek amacıyla yapıldığını söyledi.

Gharavi 2004 yılında Başbakanlık etkinliğine katılmış

İHOP Koordinatörü, toplantının kolaylaştırıcılığına Peter Steudtner ve Ali Gharavi’nin uygun görüldüğünü, söz konusu insan hakları savunucularının alanında uzman olduğunu belirterek, Gharavi’nin 2004 yılında Başbakanlık Tanıtım Fonu’nun desteğiyle düzenlenen ‘İnsan Hakları Mücadelesinde Yeni Taktikler Uluslararası Sempozyumu’ başlıklı etkinliğe katıldığını bilgisini verdi.

Bazı medya organlarında toplantın yerinin Büyükada olarak seçilmesinin manipüle edildiğini belirten Salman, “Hem maliyet, hem ulaşım kolaylığı, hem de programın içeriğine uygun olarak stresten ve trafikten uzak olması değerlendirilmiştir. Çok sayıda seçeneğin arasında katılımcıların da talebiyle Büyükada seçilmiştir” dedi.

Salman, toplantının kaynağınınsa uluslararası kalkınma kuruluşu HİVOS tarafından ‘uygun harcama’ koşuluyla sağlandığını söyledi.

Polis baskını olmadan önce toplantının ilk iki gününde neler konuşlduğunu anlatan İHOP koordinatörü şunları söyledi:“Özellikle son iki yılda ülkede tanık olduğumuz şok edici ve şiddetin tırmandığı ortamın insan hakları savunucuları üzerindeki etkileri ve savunucuların bununla nasıl baş edebilecekleri konusu, aynı zamanda sosyal-psikolog olan Peter Steudtner tarafından, sivil toplum örgütlerinin web siteleri üzerinde yaygınlaşan nefret temelli saldırılar karşısında web güvenliğinin nasıl sağlanacağı da Ali Gharavi tarafından ele alınmıştır.”

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