Gözaltına alınan gazeteci Nurcan Baysal serbest bırakıldı

‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Nurcan Baysal ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ve hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

Fotoğraf: Berge Arabian

Sabah saatlerinde hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Baysal, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade verdi.

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Serbest bırakılmasının ardından bianet’e açıklama yapan Baysal, “Hakikati yazmak ne kadar zormuş, hele de bir kadın olarak. Bundan sonrası ne olacak bilmiyoruz, bayram tatili sonrası avukatım öğrenecek” diye konuştu.

Baysal’ın avukatı gözaltı gerekçesini henüz öğrenemediklerini söylemişti.

Kendilerine, hakkında ‘örgüt üyeliği‘nden yakalama kararı olduğunun söylendiğini belirten Baysal’ın avukatı Reyhan Yalçındağ, “Nöbetçi savcıya ulaşmaya çalışıyoruz, adresi belli, çağrılsa ifadeye gidecek. Evden götürdüler” diye konuşmuştu.

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Soruşturmanın eski olmasının imkânsız olduğunu kaydeden avukat, “Yeni bir olay. Yazılardan dolayı propagandadan yargılandı, hiç örgüt üyeliğinden yargılanmamıştı” demişti.

Baysal, TSK’nın Afrin’deki PYD hedeflerine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınmış, iki gün sonra da serbest bırakılmıştı.



