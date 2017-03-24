Gözaltına alınan DBP’nin eski başkanı Emine Ayna serbest bırakıldı

Diyarbakır’daki evinde dün sabaha karşı gözaltına alınan DBP’nin eski eş genel başkanı Emine Ayna, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayna, geçen yılın başında ‘Cizre’de bir evin bodrumuna uygulanan ablukanın kendisi için son damla olduğunu‘ söyleyerek ‘siyaseti bıraktığını‘ açıklamıştı.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve evinde arama yapılan Ayna, sağlık raporunun alınmasının ardından sorgu için terörle mücadele şubesine götürüldü.

Dihaber’e göre, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında, DBP ve DTP eş genel başkanı olduğu döneme ilişkin yapılan telefon ve ortam dinlemeleriyle ilgili sorular yöneltilen Ayna, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla sevk edilen Ayna’yı adli kontrol şartıyla yurt dışı çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

Geçen hafta bir soruşturma nedeniyle Diyarbakır’da savcılığa ifade veren Ayna, 2007 seçimlerinde Mardin, 2011 seçimlerinde ise Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili seçilerek Meclis’e girmişti.