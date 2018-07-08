Gözaltıların ardından: ODTÜ’de öğrencilerle buluşacak İnce etkinliği erteledi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı pankartlar nedeniyle hedefe konan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapacağı buluşmayı gözaltılar nedeniyle erteledi.

İnce, kararını Twitter’dan duyurdu.

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Bugün saat 17.00’de ODTÜ Mezunlar Derneği’nde ODTÜ’lü öğrencilerle buluşma etkinliğimiz ÖTK Başkanının gözaltına alınması ve diğer gelişmeler nedeniyle İleri bir tarihe ERTELENMİŞTİR. — Muharrem İNCE (@vekilince) July 8, 2018

Mezuniyet töreninde bir grup öğrenci gökkuşağı bayrağı açmak isteyince özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramış, güvenlikçiler ile öğrenciler arasında arbede çıkmıştı.

Aynı törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli bir pankart açıldığı iddiasıyla üç öğrenci gözaltına alınmıştı. Aynı zamanda ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması üyesi de olan ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür de bu sabah ‘huzur ve asayişi bozmak’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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İki farklı gözaltının tek soruşturma üzerinden yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.