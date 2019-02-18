Gözaltı sırasında tacizle suçlanan polise Ankara Barosu’ndan suç duyurusu

Ankara Barosu, Ankara’da genç bir kadını gözaltına alınırken taciz ettiği fotoğraf ve video kayıtlarına yansıyan polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: Twitter/@acun_karadag

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) Ankara’da 16 Şubat’ta eylem düzenlemiş, polis pankart açan üç kişiye müdahale edip gözaltına almıştı. Sivil polislerden biri, gözaltı sırasında genç kadını taciz etmekle suçlanmıştı.

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Baro, bugün memur suçları bürosuna iletilmek üzere Ankara başsavcılığına dilekçe vererek polis memuru hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Dilekçede polis hakkında TCK 102’nci maddede anlatılan ‘cinsel saldırı’ve TCK 94’üncü maddede anlatılan ‘işkence’ suçlarından dava açılması istendi.

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Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Başlıca görevi kamunun güvenliğini sağlamak olan kolluk görevlisinin gözaltına alınmakta olan ve kendisini kesinlikle savunma imkanı olmayan bir vatandaşa karşı bu şekilde cinsel bir saldırıda bulunması kabul edilemez bir davranıştır. Fotoğraflardan çok net anlaşıldığı üzere, kolluk tarafından müdahale edilirken yapılmaması gereken bu fiil genç kıza uygulanmıştır. Bu durumda bir vatandaşı gözaltına alırken kolluk tarafından yapılan müdahale ölçülü olmalıdır.

Kişilerin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmemeli ve konusu suç teşkil edecek davranışlardan özellikle kaçınılmalıdır. Somut olayda, şüpheli tarafından kamu görevinin verdiği nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle genç kıza cinsel saldırıda bulunulmuştur.

(…) Kolluk görevlilerinin kamu güvenliğini sağlamakla görevli olduklarını unutmadan, her eylemlerini kanuna ve hukuka uygun yerine getirmeleri gerekmektedir. Şüpheli tarafından yapılan eylemin hukuka uygunluğu bir yana insani hiçbir yönü bulunmamaktadır. Korumakla görevli olduğu toplumun güven duyması gereken kolluk görevlilerinin, herkesin gözleri önünde çekinmeden suç işlemesi kabul edilemez.”