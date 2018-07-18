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Yaramazlara biraz batar!

Gözaltı sayısı artacak: Adnan Oktar grubuna ikinci operasyon geliyor

 

Adnan Oktar grubuna yönelik ikinci bir operasyonun yapılacağı iddia edildi.

Oktar ve 92 şüpheli bugün adliyeye çıkarıldı. (Fotoğraf: DHA)

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen Oktar dahil 187 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada toplam 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ikinci dalga operasyonu için çok az sayıda polise bilgilendirme yapıldı.

Bu bağlamda yardım alınan kurumlar da sınırlı tutuldu. İkinci operasyonda mevcut 187 olan gözaltı saysının artabileceği bildirildi.

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