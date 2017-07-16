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Gözaltı kararı çıkarılan yönetmen Altıoklar: Totaliter rejim gerçekleşiyor, şaşırtmadı

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Darbe girişiminin yıldönümünde paylaştığı mesajlar gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan yönetmen Mustafa Altıoklar, “Karar şaşırtmadı” dedi.

Fotoğraf: Gizem Öztürk / Ajans Üniversite

Altıoklar’ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceleyen savcılık gözaltı kararı almıştı. Yönetmenin Almanya’da olduğu tespit edilmişti.

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BirGün’den Süheyla Kaplan’ın haberine göre Altıoklar, kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Eleştiriye kapalı bir toplum haline geldik. Herkesin aynı düşündüğü tek tip bir toplum yapısı isteniyor. Yıllardan beri uyardığımız bir totaliter rejim bugün Türkiye’de gerçekleşiyor. Hukukun askıya alındığı bir toplumda gözaltı kararı beni şaşırtmadı. Tek tip elbiseler giydirilmek isteniyor. Bütün bunlar kötüye gidişatın bir işareti. Oysa Türkiye’nin yarısından fazlası bu hükümeti istemiyor. Kırk milyon insana bu tek tip kıyafetler nasıl giydirilecek? Umarım Türkiye bu süreci kazasız belasız en kısa sürede atlatır.”

Ne yazmıştı?

Altıoklar, 15 Temmuz’un yıldönümünde gerçekleştirilen etkinliklere dair şunları yazmıştı: “Sahte darbenin bayramını kutlamak kadar büyük gerizekalılık. Ne hale getirdiniz ülkemin mazlum halkını? Maymun ettiniz maymun. Mestanlara destan yazmışlar. Görgüsüz, kültürsüz hödüklerin çakma destanı. Linç ettiniz gariban çocukları bir manyağı sultan kılmak için.”

Gerekçe ’15 Temmuz’ paylaşımları: Yönetmen Altıoklar hakkında gözaltı kararı 


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