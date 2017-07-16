Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Gözaltı kararı çıkarılan yönetmen Altıoklar: Totaliter rejim gerçekleşiyor, şaşırmadım

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Darbe girişiminin yıldönümünde paylaştığı mesajlar gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan yönetmen Mustafa Altıoklar, “Karar şaşırtmadı” dedi.

Fotoğraf: Gizem Öztürk / Ajans Üniversite

Altıoklar’ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceleyen savcılık gözaltı kararı almıştı. Yönetmenin Almanya’da olduğu tespit edilmişti.

Reklam

BirGün’den Süheyla Kaplan’ın haberine göre Altıoklar, kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Eleştiriye kapalı bir toplum haline geldik. Herkesin aynı düşündüğü tek tip bir toplum yapısı isteniyor. Yıllardan beri uyardığımız bir totaliter rejim bugün Türkiye’de gerçekleşiyor. Hukukun askıya alındığı bir toplumda gözaltı kararı beni şaşırtmadı. Tek tip elbiseler giydirilmek isteniyor. Bütün bunlar kötüye gidişatın bir işareti. Oysa Türkiye’nin yarısından fazlası bu hükümeti istemiyor. Kırk milyon insana bu tek tip kıyafetler nasıl giydirilecek? Umarım Türkiye bu süreci kazasız belasız en kısa sürede atlatır.”

Ne yazmıştı?

Altıoklar, 15 Temmuz’un yıldönümünde gerçekleştirilen etkinliklere dair şunları yazmıştı: “Sahte darbenin bayramını kutlamak kadar büyük gerizekalılık. Ne hale getirdiniz ülkemin mazlum halkını? Maymun ettiniz maymun. Mestanlara destan yazmışlar. Görgüsüz, kültürsüz hödüklerin çakma destanı. Linç ettiniz gariban çocukları bir manyağı sultan kılmak için.”

Gerekçe ’15 Temmuz’ paylaşımları: Yönetmen Altıoklar hakkında gözaltı kararı 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 16 Temmuz 2017

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Doğu illerinde belediyelere atanan kayyımların faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporda, “Kayyımların icraatları iktidarın Kürt sorunu konusunda geldiği noktanın özeti mahiyetindedir” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...