Gösteri uçuşu yapan uçak evlerin olduğu alana düştü: Bir kişi hayatını kaybetti

Kanada’nın Kamploops kentinde, gösteri uçuşu yapan bir uçak evlerin olduğu bir bölgeye düştü. Bir eve çarparak düşen uçaktaki iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Kanada Havayolları’na ait uçağın, dün, Covid-19 salgınıyla mücadele eden Kanadalılara moral olsun diye gösteri yaptığı belirtildi.

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Havayollarının açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Snowbirds adlı filomuza ait uçağımız kalkıştan hemen sonra düştü. Kanadalıları bu zor günlerde selamlamak üzere ülkeyi turlarken böyle bir kaza olması hepimizi derinden üzdü. Bir personelimizi kaybettik.”

Bir pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atlamayı başardığı belirtildi.