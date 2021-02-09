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Yaramazlara biraz batar!

Gösteri havuzunun fıskiyeleri çalındı: İki kişi tutuklandı

Antalya’da, iki kişi, Elmalı Mahallesi’ndeki gösteri havuzunun 131 fıskiyesini çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Cumhuriyet Meydanı’ndaki havuzun fıskiyelerini çaldıkları belirlenen ve dün gözaltına alınan D.K. (19) ile kardeşi S.K.’nın (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin su fıskiyelerini sattığı belirlenen kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

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