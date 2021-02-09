Gösteri havuzunun fıskiyeleri çalındı: İki kişi tutuklandı

Antalya’da, iki kişi, Elmalı Mahallesi’ndeki gösteri havuzunun 131 fıskiyesini çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Cumhuriyet Meydanı’ndaki havuzun fıskiyelerini çaldıkları belirlenen ve dün gözaltına alınan D.K. (19) ile kardeşi S.K.’nın (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Reklam

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin su fıskiyelerini sattığı belirlenen kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.