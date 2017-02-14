İş görüşmesi için evine çağırdığı bakıcıya tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul’da iş görüşmesi için evine çağırdığı çocuk bakıcısına silah zoruyla tecavüz ettiği öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre D.K., iş görüşmesi için çocuk bakıcısı M.T.’yi Esenyurt’taki evine çağırdı. İddiaya göre, eve girer girmez M.T.’nin üzerine atlayan D.K. bağırmaması için ağzına kemer takarak silah zoruyla genç kadına tecavüz etti.

Karakola giden M.T. yaşadıklarını anlattı. Polis ekiplerinin D.K.’nın evinde yaptığı aramada kemer ve üzerinde sperm parçacıkları olan peçeteler bulundu.

Gözaltına alınan D.K.’nin 2012 yılında da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı belirlendi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.