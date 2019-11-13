Görüşme başladı; Trump: Erdoğan ile çok iyi dostuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’daki görüşme, başladı. Trump ile Erdoğan, Oval Ofis’in yanındaki kabul salonunda basının önünde ilk açıklamalarını yaptı. ‘Erdoğan ile çok iyi dost olduklarını’ vurgulayan Trump, S-400 ve F-35 konusunu da görüşeceklerini söylerken, IŞİD’liler konusunu ise ‘Kürtlerin izlediğini’ vurguladı. Erdoğan ise çok kısa konuşarak, açıklamaları basın toplantısına bıraktı.

Fotoğraf: Reuters

Görüşmede Trump, şöyle dedi: “Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Kürtlerle de görüştük, memnunlar. Kendi sınırlarımızı korumayı düşünüyordum. Onbin kilometre uzaklıktayız. Sadece petrolü güvenceye almak için askerlerimizi orada bıraktık.

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Cumhurbaşkanıyla çok iyi dostuz, ilk günden beri dostuz. Nereden geldiğimizi çok iyi anlıyoruz.

Türkiye’den pek çok insan hayatını kaybetti, sizi anlıyoruz.

Görüşmede ticaret anlaşmasından bahsedeceğiz. Ticaret sektöründen de toplantıya katılanlar olacak çok hızlı biçimde ticaret hacmimizi 100 milyar dolara getireceğiz.

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S-400’ler konusunu da F-35’leri de konuşacağız.

IŞİD’liler konusunun bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Örgütün kurucusunu da öldürdük. IŞİD’liler artık hapishanedeler, Kürtler onları izliyor.

Azil soruşturması beni ilgilendirmiyor. Avukatlarıyla televizyon şovu yapıyorlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” demekle yetindi.

Erdoğan-Trump görüşmesi, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdükten sonra sona erdi.