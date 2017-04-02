‘Görürsün ne kadar sevildiğimi’: Oyuncu Halit Akçatepe binlerin katılımıyla toprağa verildi

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp ve solunum yetmezliğinden 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Halit Akçatepe toprağa verildi.

Akçatepe’nin cenazesi Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki (CKM) törenin ardından Üsküdar’daki Şakirin Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine, Akçatepe’nin yakınları, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, CHP İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi ve Barış Yarkadaş, Müjdat Gezen, Emel Sayın, Cihat Tamer, Nuri Alço, Atılay Uluışık, Şevket Altuğ ve Hülya Koçyiğit ile yurttaşlar katıldı.

Caminin avlusu dolarken, polis girişte üst araması yaptı. Cenaze namazını kıldıran imam, dini bir tören olan cenazede alkış yapılmamasını istedi.

Helallik alınmasının ardından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Akçatepe’nin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenazeye katılanların omuzlarında araca konuldu. Akçatepe, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tiyatro oyuncusu Zihni Göktay, 50 yıldır dost oldukları Akçatepe’den ‘ağabey’ diye bahsederek, şunları söyledi: “Çok daha uygar, bakış açısı genç olan biriydi. Aynı şeylere çok gülerdik. Yaşına rağmen daima gençti. Benden büyük olmasına rağmen, ‘Bizimkiler’ dizisinde benim oğlumu oynadı. O gençliğini, fiziki görüntüsüyle, kafa yapısıyla her zaman taze tuttu. Biz de onun izinde yaşatmaya çalışacağız.”

Akçatepe, 2014’te Cine5’te ‘İpek Tuzcuoğlu İle Yüzleşme’ programında “Düşünür müsünüz ölümü?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Niye düşünmeyeyim ölümü? Öleceksek öleceğiz. Bunun başka çaresi yok. Cenazemde görürsün benim ne kadar sevildiğimi.”