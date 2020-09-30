Görüntüleri sosyal medyada yayılan ‘sahte hoca’ya yedi yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da evliliklerini kurtarma vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen Burhan Dalgalı’ya yedi yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dalgalı, Esenler ilçesinde eşinden ayrılma aşamasındaki çok sayıda kadına kendisini hoca olarak tanıttığı, evliliklerini kurtarabileceğini vadederek kadınlardan hem para aldığı hem de vücutlarına çeşitli yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası tutuklanmıştı.

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AA’nın haberine göre, Bakırköy başsavcılığının Dalgalı hakkında hazırladığı iddianamede, sanığın Esenler’de ikamet eden müşteki E.B.’yle ortak arkadaş aracılığıyla tanıştığı belirtildi.

E.B.’nin eşi S.B.’yle ailevi sorunlar yaşadığı, eşine “Boş ol” dediği için dini nikahlarının düştüğünü zannederek sanık Dalgalı’yı tekrar dini nikah tazelemek için 5 Eylül’de çağırdığı anlatılan iddianamede, şüphelinin “Böyle nikah düşmez siz tövbe edin, sizin nikahınız düşmedi” diyerek nasihatte bulunduğu kaydedildi.

‘Ayrı odanız var mı?’

İddianamede Burhan D.’nin müştekilerden 3 bin 200 lira kefaret parası istediği, parayı aldığında mağdur S.B.’ye “Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım” talebinde bulunduğu, müştekilerin ayrı odaları olmadığını söylediğinde ise şüphelinin evden ayrıldığı ifade edildi.

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Sosyal medyada ‘öğretmen’

İddianamede, sanığın sosyal medya hesabına ‘İlahiyatçı Öğretmen El Ensari’ yazdığı ve kendisine itibar edilmesi için birtakım dini kisveleri kullandığı vurgulandı.

Sanığın ifadelerine de yer verilen iddianamede sanığın müştekilerden onların rızası doğrultusunda 300 lira para aldığını söylediği, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Dolandırıcılık suçlaması

İddianamenin değerlendirme kısmında, sanığın kendisini ‘İlahiyatçı Öğretmen El Ensari’ ismini kullanmak sureti ile tanınarak 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet suçunu işlediği belirtildi.

Ayrıca sanığın müştekilerden nikah tazelemek adı altında kefaret parası almak suretiyle ‘Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçunu işlediği vurgulandı.

Hapis istemi

İddianamede tutuklu sanık hakkında ‘Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve 5 bin güne kadar kadar adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ayrıca şüpheli hakkında ‘677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet’ suçundan üç aydan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gelecek günlerde tutuklu sanık Dalgalı’nın duruşması yapılacak.