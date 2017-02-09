Görüntüleri iddianamede: Suruç saldırganı bomba yeleğiyle emniyetin önünden geçmiş

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 33 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısını düzenleyen canlı bomba Abdurrahman Alagöz’ün, saldırıdan üç saat önce emniyetin önünden geçtiği ve ilçede dolaştığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre saldırıya ilişkin soruşturmayı 1.5 yıldır sürdüren Şanlıurfa Başsavcılığı’nın, 25 Ocak 2017’de hazırladığı ve Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği iddianamede saldırgan Alagöz’ün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine yer verildi.

Buna göre saldırı günü Alagöz, kameralara ilk kez 09.01’de takıldı. Saat 09.12’de ilçe emniyet müdürlüğünün önünde yolun karşısına geçen ve üzerinde bomba yeleği bulunan Alagöz’ü kimse fark etmedi.

09.22’de PTT önüne gelen Alagöz, meydana doğru yürümeye devam etti. Saat 09.28’te ilçedeki polis merkezi önüne gelen Alagöz İstiklal Caddesi, Uzun Çarşı, meydan, Atatürk Bulvarı, Mürşitpınar Caddesi’nde görüldü. Alagöz, polis lojmanları önündeki Mobese kamerasına saat 09.37’de takıldı.

İnternet kafede Suruç araştırması

10.06’a Helebigel isimli internet kafeye giren ve burada 11 dakika kalan Alagöz, daha sonra Cadde İnternet Kafe’ye girerek yaklaşık bir saat geçirdi. İddianamede saldıranın internet kafede çeşitli internet sitelerinden Suruç ve Kobani’yle ilgili haberleri okuduğu ve Suruç Kaymakamlığı’nın internet sitesini ziyaret ettiği belirtildi.

11.35’te Amara Kültür Merkezi’ne yönelen Alagöz, merkezin güvenlik kameralarına saat 11.45’te takıldı. 12.00’de Amara Kültür Merkezi’nin bahçesine giren Alagöz, basın açıklamasının yapıldığı tarafa yöneldi ve kalabalığa girmesinin ardından 12.02’de de patlama meydana geldi.

Bu görüntülerin yer aldığı iddianamede Ankara katilamının da sanıkları olan İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi ve Yakup Şahin şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede her bir şüpheli için ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmak,’ ’34 kişiyi öldürmek, 70 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek,’ ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlarından toplam 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1422 yıla kadar hapis cezası talep edildi.