Görmez’in vedası Davutoğlu’nu ‘üzdü’: FETÖ gibi fitne odaklarının hedefi yapıldı 

Eski başbakan ve AKP Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu, emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in ‘FETÖ gibi fitne odaklarının hedefi haline getirildiğini’ savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta, başka bir görev istediğini ve görevden almanın söz konusu olmadığını söylediği Görmez, emeklilik dilekçesi verip Diyanet başkanlığından ayrılmıştı.

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‘FETÖ gibi fitne odaklarının hedefi haline getirildi’

Görmez’in görevden ayrılmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten Davutoğlu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin büyük teveccühünü ve takdirini kazanan Sayın Görmez bir taraftan da Müslümanlar arasındaki çatışmaların körüklenmesini isteyen çevrelerin ve FETÖ gibi fitne odaklarının hedefi haline getirilmiştir.”

’15 Temmuz’da talimat almadan sela okuttu’

Mescid-i Aksa’da hutbe okuyan ilk ve tek Diyanet başkanı olduğu belirtilen Görmez’in 15 Temmuz gecesinin daha ilk anlarında hiçbir talimat almaksızın sela okuttuğu vurgulanan eski başbakanın açıklamasında “Biz ve aziz milletimiz kendisinin onur ve vakar ile başladığı ve sürdürdüğü görevini yine onur ve vakar ile bıraktığına şahidiz. Rabbimiz de şahit olsun” denildi.