Görmez’in oğlu PTT’den 100 milyonluk iş almış: CHP’den usulsüzlük iddiası

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, PTT’nin 35-40 milyon liraya mal olması gereken güvenlik kamerası takma işinin 100 milyon liraya eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in oğluna ait firmaya verildiğini öne sürdü.

İhaleyi alan şirket yüzde 5’le Görmez’in oğluna devretmiş

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, PTT’nin hesaplarının ele alındığı TBMM KİT komisyonunda konuşan Sertel PTT’nin kamera ihalesini STM adlı şirkete verdiğini, bu şirketin ise yüzde 5 komisyon ile işi Görmez’in oğlu Burak Görmez’e ait NİTİ firmasına devrettiğini belirlediklerini söyledi.

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İhale dört günde bitmiş

Sertel, 35-40 milyona yapılacak işin 100 milyon liraya çıkartıldığını belirterek 28 Aralık’ta davetiye usulü ile yapılan ihaleye STM firmasının sadece dört gün içinde hazırlandığını söyledi.

Sertel şunları söyledi: “İhale için hesaplanan miktar 23.500 kamera ve bedeli de 61 milyon liraydı. Sonra kamera adedi 20.825’e düştü ama maliyet 70 milyon 150 bin liraya yükseldi. PTT bu ihaleyi açık olarak yapsa, yüzde 20-30 kırım olur, 35-38 milyon liraya düşerdi. STM hemen 42 milyon ön ödeme alıyor. Dışarıdan gelecek her türlü mamulü de PTT üstleniyor. Bu sayede ihale 70 değil, 80 milyona verilmiş oluyor.”

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Cihazların garanti sürelerinin beş yıldan üç yıla indirilerek daha fazla haksız kazanç sağlandığını da dile getiren Sertel, “Bu NİTİ firması kime aittir diye baktık, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in oğlu Burak Görmez çıktı” dedi.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise iddialar için “Yaklaşık maliyetin teknik hesaplama usulleri var, o yaklaşık maliyette size verilen bilgiler yanlış” dedi.