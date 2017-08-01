Görmez’in Diyanet’e vedasında ‘FETÖ özeleştirisi’: Bir daha 40 yıl gecikmemeli

Emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kuruma veda konuşmasında “Diyanet teşkilatı, bir daha sapkın hiçbir dini yapı konusunda 40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyetini yaşamamalıdır” diyerek özeleştiri yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden yedi yıl sonra emekliye ayrılan Mehmet Görmez, çalışanlardan helallik isteyip bundan sonra kurumun en önemli vazifesinin islomofobi ile mücadele olması gerektiğini söyledi.

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’40 yıl gecikmemeli’

Konuşmasında darbe girişiminden sonra en fazla ihraçların yaşandığı kurumlardan biri olan Diyanet’in Gülen Cemaati’ne yeterince önlem almadığını da itiraf eden Görmez, “Diyanet teşkilatı bir daha sapkın hiçbir dini yapı konusunda 40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyetini yaşamamalıdır; ancak tek gayesi cemiyete imanlı, ahlaklı bireyler yetiştirmek olan dini kurum ve kuruluşlar, bu tür yapılarla karıştırılmamalıdır” dedi.

Görmez, 40 yıldır gerekli önlemlerin alınmadığını vurguladığı Diyanet’in yedi yıldır başında bulunuyordu.

Farklılıklara vurgu

Görmez, Diyanet’in farklılıkları kucaklayıcı olması gerektiğini de vurgulayıp şunları söyledi: “Diyanet, ehl-i sünnetten sapmadan başta Alevi vatandaşlarımız olmak üzere aynı vatanı, toprağı, havayı paylaştığımız farklı inanç mensubu kardeşlerimizi daima kucaklayarak yoluna devam edecektir. Bütün dini azınlıklar, Diyanet’in varlığını hissederek, azınlık duygusuna dahi kapılmamalıdır.”

Emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek.