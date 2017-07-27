Görmez’in 15 Temmuz’u: Fidan’la MİT’teydi, darbeyi eşinden haber aldı 

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Diyanet’teki görevi son bulan Mehmet Görmez’in 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıklarını bugünkü köşesine taşıdı.

‘Fidan’la MİT’teydi’

Selvi’nin ‘O gece MİT’e gelen telefon’ başlıklı yazısındaki anlatımına göre Görmez, kalkışmanın başladığı saatlerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Suriyeli muhaliflerden Muaz el Hatib’le MİT’in Yenimahalle’deki yerleşkesinde yemekteydi.

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‘Onlar öyle bir şey demedi’

Fidan’ın yemeğin başında “Ciddi bir ihbar söz konusu, sizinle görüşmemi tamamlayamayabilirim” dediğini aktaran Hürriyet yazarı şöyle devam etti: “Çorbasından iki kaşık almıştı ki gelen haber üzerine yerinden fırladığı gibi dışarı çıktı. Mehmet Görmez ile Muaz el Hatib ne olduğunu anlamaya çalışırken, hışımla içeri giren görevliler, ‘Sizi sığınağa alacağız’ dedi. Sığınağa inerken bir patlama oldu. ‘Saldırıya uğradık’ dediler. Tam o sırada Mehmet Görmez’in eşi aradı. Hatice Hanım’ın sesi telaşlıydı. ‘Mehmet darbe oluyor’ dedi. Bir çırpıda, İstanbul’dan cumhurbaşkanlığındaki bir görevlinin eşinin aradığını, ‘Buranın etrafını sardılar, darbe oluyor’ dediğini aktardı. Görmez, MİT’te olmanın verdiği güvenle, ‘Ben de bu işi en önce haber alacak bir yerdeyim, onlar öyle bir şey demedi, belki terör saldırısıdır’ karşılığını verdi.”

‘Eşinden haber aldı ama inanmadı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimini eniştesi Ziya İlgen’den öğrenmesine atıf yapan Selvi “MİT’teki Diyanet İşleri Başkanı da darbeyi eşinden haber almış ama inanmamıştı” diye yazdı.