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Yaramazlara biraz batar!

Görme engelli kadınların meme kanserine yakalanma riski düşük

Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, meme kanserinin görme kaybı bulunan kadınlarda görülme oranının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Karagöl, “Yurt dışında yapılan çalışmalarda, görme yetisini kaybetmiş insanlarda bazı kanser türlerinin çok az görüldüğü kanıtlanmıştır. Buna beyinde karanlıkta salgılanan ve kanseri önleyici etkisi olduğu bilinen melatonin hormonunun etki ettiği düşünülüyor” dedi.

Karagöl’ün söylediğine göre meme kanseri, evlenmemiş ve çocuğu olmayan kadınlarda daha sık görülüyor. Bu durumun neden kaynaklandığı yönünde kesin bir bilgiye henüz ulaşılamadı.

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Yeni bir araştırmanın detaylarını anlatan Karagöl şöyle söyledi: “Norveç çalışmasında değerlendirilen görme engelli kadınların, toplumun genelinden farklı olarak, yarıya yakın kısmı evlenmemiş ve çocuk sahibi değildi. Evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamış görme engelli kadınlarda, meme kanseri görülme oranı, evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş görme engelli olanlardan iki kat fazla. Ancak, yine de görme engeli olup evlenmemiş, çocuk sahibi olmamış görme engelli bayanlar görme engelli olmayanlardan daha az meme kanserine yakalanmışlardı.”

Araştırmada erkeklerde prostat kanseri gelişme riskinde genel anlamda görmeyenler ile görenler arasında bir fark olmadığı tespit edildi.

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