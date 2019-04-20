Görme engelli denizci Pasifik Okyanusu’nu geçti

Japon Mitsuhiro Iwamoto, hiç mola vermeden Pasifik Okyanusu’nu geçen ilk görme engelli denizci oldu.

Fotoğraf: Reuters

24 Şubat’ta, ABD’nin California eyaletinden yola çıkan 52 yaşındaki Iwamoto, ‘gören bir yol gösterici’nin yardımıyla 8 bin 700 mil yol kat ederek Japonya’ya, Fukuşima’daki bir limana ulaştı. 12 metrelik teknesiyle ve kendisine rüzgarın yönünü, tehlike arz eden durumları söyleyen ABD’li yardımcısıyla yola çıkan Iwamoto, “Hayalim gerçek oldu” diyerek sevincini ifade etti.

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ABD’nin San Diego kentinde yaşayan Iwamoto aynı mesafeyi tekrar kat etmek istediğini belirterek, “Biz bu yolculuğu sadece kişisel tatmin için değil birlikten kuvvet doğduğunu göstermek için de yaptık” dedi.

Iwamoto ve yardımıcısı yolculuk boyunca körlüğe neden olan hastalıkları engellemek için mücadele eden kurumlara bağış topladı.

İki aya yakın sürede Pasifik Okyanusu’nun bir ucundan diğerine giden Japon denizcinin 2013 yılındaki ilk girişimi teknesinin bir balinaya çarpıp batması nedeniyle başarısız olmuştu. Iwamoto, Japon donanması tarafından kurtarılmıştı.