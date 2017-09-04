Görevliler ‘tatilde’: Belediye barınaklarında hayvanlar 10 gün ‘aç susuz’ bırakıldı 

Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili boyunca bazı belediyelerin barınaklarında görevliler kapıya kilit vurup izne çıktı.

Barınaklarda aç susuz kalan birçok hayvan hayatını kaybetti.

Reklam



NTV’den Yağız Şenkal’ın haberine göre Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), ülkenin dört bir yanındaki üyelerinden bayram tatili süresince barınakları kontrol etmelerini istedi.

Barınaklara gittiklerinde kapalı kapılarla karşılaşan dernek üyeleri, duvarların, tellerin üzerinden atlayıp içeriye girdi.

Dernek üyeleri, Kastamonu’nun Tosya ilçesi, Tokat’ın Turhal ilçesi ve Yalova’daki barınaklarda hayvanların kaderlerine terk edildiğini görüntülerle tespit etti.

‘Döndüklerinde ölüleriyle karşılaşıyorlar’

HAYKONFED Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan “Görevliler hayvanları kitliyor. Birkaç günlük mama ve su koyuyorlar. Ondan sonra bırakıp gidiyorlar. 10 gün sonra döndükleri zamanda hayvanların ölüleriyle karşılaşıyorlar. Alelacele bunları toplayıp yok ediyorlar” dedi.

‘Hayvan hakkı ihlali yapan belediye başkanlarını cezalandırın’

Aslan, siyasi partilerin genel başkanlarına şöyle seslendi: “Sizin belediye başkanlarınız sadece insanlara hizmet götürmekle yükümlü değil. Hayvanların da haklarını korumak, onların da refahını sağlamak zorunda. Bu tür hayvan hakkı ihlali yapan, bu şekilde afişe olmuş, toplumda infial yaratmış belediye başkanlarına lütfen gerekli cezaları verin.”

HAYKONFED, söz konusu barınaklardaki hayvan ölümleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.