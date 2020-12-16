‘Görevimiz Tehlike değil’: Tom Cruise’dan sette ‘corona’ tedbirlerini ihlal edenlere küfürlü azar

Tom Cruise ‘Görevimiz Tehlike‘ serisinin çekimleri süren yedinci filminin setinde Covid-19 tebdirlerine uymayan ekibi küfürler eşliğinde azarladı.

Fotoğraf: Reuters

Setten sızan ses kaydında birbirine yakın duran iki çalışanı gördüğü öne sürülen oyuncu Hollywood’da diğer filmlerin çekilmesi için örnek olduklarını söyleyerek bağırmaya başlıyor: “Bize ve yaptıklarımıza inandıkları için film yapıyorlar. Geceleri bütün film stüdyolarıyla, sigorta şirketleriyle, yapımcılarla telefonda konuşuyorum. Hepsi bize bakıyor ve bizi kullaranarak filmlerini yapıyor. Binlerce iş imkanı sağlıyoruz.”

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“Bir daha böyle bir şey görmek istemiyorum” diyen Cruise tekrar yaşanması durumunda kovulacaklarını söylüyor.

“Özür falan da dilemeyin” diyerek konuşmasına devam eden Cruise “Özrünüzü film endüstrisi durma noktasına geldiği için evini kaybedenlere saklayın” diyor.

Her gece sektörün geleceğini düşünerek uyuduğunu söyleyen 58 yaşındaki ABD’li oyuncu, kurallara uymayanın gönderileceği tehdidini yineliyor.

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Ardından tiradı boyunca sıklıkla kullandığı küfür eşliğinde “Bu seti kapatmayacağız” diyor.

Ses kaydının sonunda ekibe sorumlu olduklarını hatırlatan Cruise “Size güveniyorum. Bu kadar” diyerek sakinlemiş bir ses tonuyla konuşmasını bitiriyor.

Yapım ekibine yakın bir kaynak ses kaydının gerçek olduğunu belirtti. Cruise’un menajeri ise yorum yapmadı.

Film şubatta Venedik’te çekimleri sürerken ilk kapanan setlerden biri olmuştu.

Çekimler eylül ayında İtalya, Norveç ve Britanya’da devam etmeye başladı. Cruise ülkelerinde çekim yapabilmek için Norveç başbakanıyla görüşmüştü.

Filmin Kasım 2021’de gösterime girmesi planlanıyor.