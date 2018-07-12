Görevi devreden Yılmaz: Kuvvetler ayrımı yoksa özgürlükleri yaşamak mümkün değil

7 Temmuz’dan itibaren geçici olarak Meclis başkanlığı görevini yürüten İYİ Parti’li Durmuş Yılmaz, görevi AKP’li Binali Yıldırım’a devretti. Devir teslim töreninde konuşan Yılmaz, “Montesquieu’nin dediğine göre ‘Kuvvetler ayrımının olmadığı yerde özgürlükleri tam olarak yaşamamız mümkün değildir’ deniliyor” dedi.

Sözlerine, “Demokrasilerin aslı, özü, esası iktidarların mutlaka ve mutlaka sandıkla el değiştirmesidir. Bunun dışında başka yol yöntem kimsenin aklına gelmemelidir. Ama sandıkta milletin yüzde yüz iradesi yansımayan bir çoğunluk vardı. Dolayısıyla çoğunlukçu değil çoğulcu, en aşağıdaki grubun da hakkını koruyacak bir sistem olduğu bilincinden hareketle ülkemize faydalı olmasını diliyorum” diyerek başlayan Yılmaz, cumhurbaşkanı kararnamelerini hatırlattı.

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‘Bir numaralı mühür bu mühür mü?’

Yılmaz şöyle devam etti: “Bugün itibariyle bir numaralı mühür bu mühür mü, yoksa sayın Cumhurbaşkanımızın elindeki mühür mü? Çünkü bu dakika itibariyle TBMM’nin Cumhurbaşkanımızın yokluğunda kendisini temsil gibi bir durum söz konusu değil. Bu Cumhurbaşkanı yardımcısının elinde. Montesquieu’nin dediğine göre ‘Kuvvetler ayrımının olmadığı yerde özgürlükleri tam olarak yaşamamız mümkün değildir’ deniliyor. Dolayısıyla şu andaki Anayasamızın 104. maddesinde açık ve net olarak belli ki ‘Anayasanın ve TBMM’nin yaptığı kanunların üzerinde üstün bir güç yoktur’ deniliyor ama şu andaki durum itibariyle bunun önümüzdeki dönemde nasıl gelişeceğini nasıl evrileceğini hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bu yüce meclise çok önemli bir görev düşüyor. Güçlü bir kuvvetler birliğine doğru mu evrileceğiz, gerçekten kuvvetler ayrılığını muhafaza edecek miyiz bunu zaman içeresinde göreceğiz. Tüm milletvekillerine bu konuda milletin iradesine bu meclisin çatısı altında tecelli etmesi konusunda çalışmalı ve gayretli olması gerektiğini düşünüyorum.”

‘Meclis’in yasa yapmadaki katkısı çok daha etkin şekilde işleyecektir’

Yılmaz’a çiçek vererek teşekkür dileklerinde bulunan Yıldırım ise şunları söyledi: “Hem TBMM hem 95 yıllık yönetim sistemimiz 24 Haziran seçimleriyle değişti. Sadece yürütme değil yasama erkini de etkilemiş olacak bunun bilincindeyiz. Cumhuriyeti kuran irade cumhuriyetten önce Meclisi açtı ve meclis cumhuriyetin temellerini attı. Parlamenter sistem 95 yıldır işledi. Ama işlerken de birçok sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Darbeler, teşebbüsleri, müdahaleler ve sonuncusunu 15 Temmuz’da yaşadık. Yeni sistemin en önemli getirdiği şey parlamenter sistemdekinin aksine icraatı yapan hükümetin meclis üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldırmıştır. Bu sistemle beraber Meclis’in yasa yapmadaki katkısı çok daha etkin şekilde işleyecektir.”