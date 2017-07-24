Göreve tekbirle başlayan Sakarya valisi: Yanımdakiler İsmailağa Cemaati değil, 15 Temmuz gazisi

Göreve tekbir eşliğinde başlayan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yanındaki kişilerin İsmailağa Cemaati mensupları olduğu iddiasını reddederek, 15 Temmuz’da yaralanan yurttaşlar olduğunu söyledi.

21 Haziran’daki valiler kararnamesiyle Sakarya valiliğine atanan Balkanlıoğlu’nun tekbir eşliğinde göreve başladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Basın toplantısı düzenleyen Balkanlıoğlu, görüntülerin 15 Temmuz 2017 gecesine ait olduğunu belirterek, yanındakilerin İsmailağa Cemaati mensupları olmadığını söyledi.

Vali, açıklamasında görüntüleri yayınlayan medyayı ‘FETÖ’ye hizmet etmekle suçlayarak şunları söyledi: “Olayı şöyle çarpıttılar; vali Sakarya’ya geldiğinde göreve başlamak için, 4 Temmuz’u kastediyorlar, tekbirlerle karşılandı. Tekbirlerle bir cemaat tarafından oturtuldu diye. O görüntüler eşliğinde servis yapmışlar. Bu bizi oldukça üzdü. 15 Temmuz gazilerimize bir hakaret bu, gazilerdi o gelenler. İçinde bir tane cemaat mensubu olmadığı gibi çeşitli partilerden CHP, MHP’den arkadaşlar da var ama, söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır coşkusuyla buraya gelen arkadaşlar.”