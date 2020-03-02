Görevden uzaklaştırılan Yalova belediye başkanı: Hırsızı bulduk, suçlu olduk

İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Belediyede hırsızlık yapıyorlar, hırsızlığı ortaya çıkartıyoruz, suçlu biz oluyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yalova belediyesinde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan R.E.’nin yakalanmasının ardından sürdürülen soruşturma kapsamında, başkan yardımcısı Halit Güleç 10 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

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Salman ve tutuklu yardımcısı Güleç, İçişleri Bakanlığı’nca 27 Şubat günü görevden uzaklaştırılmıştı.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP’nin Yalova il teşkilatının kongresinde konuşan Salman, “Hırsızı bulan, ortaya çıkartan biziz, bize toz kondurmaya kalkıyorlar. Amaç CHP’nin bayrağını Yalova belediyesinden uzaklaştırmaktı. Sandıkta başaramadıklarını bu yöntemle devreye soktular” dedi.

Salman şöyle devam etti: “Benimle, ekibimle ilgili kim ne söylerse alnını karışlarız. Benim belediye başkanı olduktan sonraki bir aylık gelirim 22 bin lira. Belediye başkanı olmadan önce hangi evde oturuyorsam, hala giriş katında o evde oturuyorum. Arabamı yeri geldi makam aracı yaptım, benzinini dahi cebimden koydum. Bunu siyasi şov olsun diye de yapmadım.”