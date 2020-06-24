Görevden uzaklaştırılan HDP’li Zırığ’a altı yıl üç ay hapis cezası

Geçen yıl ekim ayında görevden alınıp yerine kayyım atanan, Şırnak’ın Cizre ilçesinin HDP’li belediye eş başkanı Mehmet Zırığ’a, Malatya’da görülen davada ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 79 sanık katılmadı. Sanıkların avukatları hazır bulundu.

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Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan 15’i için ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 15’er yıldan 22 yıl altışar aya kadar, görevinden uzaklaştırılan Zırığ’ın aralarında bulunduğu 64 sanık için ise ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan yedi yıl altışar aydan 15’er yıla kadar hapis cezası istedi.

Söz alan sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı.

Zırığ’a altı yıl üç ay hapis cezası veren heyet, 67 kişiye bu süre ila 10 yıl arasında ceza verdi. 11 sanık beraat etti. Ceza verilen tüm sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının da devamına hükmedildi.

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Zırığ, ‘KCK kent meclisi toplantılarına katıldığı ve katıldığı gösterilerin terör örgütü propagandasına dönüştüğü’ gerekçesiyle yargılanıyordu.