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Görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanı Demir tahliye edildi

Görevden uzaklaştırılan HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılan Demir’in duruşması görüldü.

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Duruşmada, Demir’in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demir, 22 Temmuz 2020’de ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmıştı.

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