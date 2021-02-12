Görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanı Demir tahliye edildi

Görevden uzaklaştırılan HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.
AA’nın haberine göre Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılan Demir’in duruşması görüldü.
Duruşmada, Demir’in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demir, 22 Temmuz 2020’de ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmıştı.