Görevden alınmıştı: Eski Beşiktaş belediye başkanı Hazinedar CHP’den istifa etti

İçişleri Bakanlığı tarafından geçen sene görevden alınan eski Beşiktaş belediye başkanı Murat Hazinedar CHP’den istifa etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hazinedar 4 Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, Hazinedar’ın görevden alınmasına gerekçe olarak belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınmasını, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesini, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılmasını ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesini göstermişti.

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Hazinedar bugün CHP’den istifa ettiğini duyurdu. İstifa dilekçesinde kendisine sahip çıkılmadığını savunan Hazinedar, ayrıca istifasına yol açan süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sorumlu olduğunu belirtti.

Hazinedar’ın istifa mektubundan ilgili bölüm şöyle

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“Bu insanlarla ve anlayışla yıllardır mücadele ediyorken, hep sözlerine güvendiğim Sayın Kılıçdaroğlu’nun da bu anlayışın egemen olmasına dair siyaseti, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa zaruretini ortaya çıkarmıştır.

Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi olarak veremediğiniz cevaplar ile kararan ve yarın bir gün susturamayacağınız vicdanınıza karşı kalkamayacağınız hesaplarınızla ve dahi milletin değerlerini ayaklar altına almış olmanın vebali ile sizleri baş başa bırakıyor, yukarıda arz ettiğim nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Üyeliği’nden istifa ediyorum.”