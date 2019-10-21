Görevden alınan Mızraklı ile Kayapınar, Bismil ve Kocaköy eş başkanları gözaltına alındı

Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer gözaltına alındı.
Gazete Duvar’ın haberine göre, Mızraklı’nın avukatlarından Mehmet Emin Aktar, arama ve gözaltı kararında suçlama nedeni olarak ‘yürütülen bir soruşturma’ yazılı olduğunu söyledi.
Kayapınar ve Bismil belediye binalarının polis ablukasına alındığı belirtildi.
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