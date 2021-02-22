Görevden alınan HDP’li eski Sur Belediye Başkanı Buluttekin’e yedi yıl altı ay hapis

İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan Diyarbakır’ın merkez Sur Belediyesi’nin eski Başkanı HDP’li Filiz Buluttekin, tutuksuz yargılandığı davada, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Aralık 2019’da gözaltına alınan Buluttekin’in duruşması 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Buluttekin katılmazken salonda avukatları hazır bulundu.
Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Buluttekin’in cezalandırılması yönünde görüş bildirirken, HDP’li siyasetçinin avukatları ise müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, Buluttekin’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.