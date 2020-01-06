Görevden alınan HDP’li belediye başkanı dahil 14 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis istemi

Van’ın Saray ilçesinin görevden alınan HDP’li belediye başkanı Caziye Duman ve 14 kişi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma’ suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

15 şüpheli, 1 Kasım günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, Duman’ın yerine kaymakam Mehmet Halis Aydın belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

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Güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda bulunduğu bildirilen belgelerden ötürü sanıkların PKK ile bağlantılı olduğu, ayrıca sanıkların PKK’lılar için düzenlenen basın açıklamalarına katıldığı öne sürülmüştü.