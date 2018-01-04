Görevden alınan Hazinedar: ‘FETÖ’yle işim olmaz, 180 incelemeden bir şey çıkmadı

Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediyesinde yapılan 180 tane inceleme ve araştırmadan bir şey çıkmadığını belirterek, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla ilgili “İşim olmamıştır, olamaz da” dedi.

Hazinedar ‘FETÖ’ üyeliği, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.

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Belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de aynı suçlamalarla görevden uzaklaştırılmıştı.

Belediyenin önünde toplanan yurttaşlara hitap eden Hazinedar, sözlerine şöyle başladı: “Allah’ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde de milletin verdiği koltuğu ancak millet alır. Sizlerle beraber basından öğrendiğim görevden alındığıma dair yazıyla ilgili söyleyecekleri daha önce söyledim. “

‘Ne şahsımın ne ailemin’

Yüzde 77 oy oranıyla seçildiğini hatırlatan Hazinedar, “Beşiktaş halkının dolayısıyla milletimin bana yüklediği sorumlulukla halkıma hizmet etmeye çalıştım. Merkez siyasetin yerel yönetimler üzerinde hiçbir dönemde görülmemiş baskı kurduğu bir dönemde görev yapmaya çalıştım. Devlet kurumları arasında samimi işbirliğini savunarak bugünlere geldik. Bu sürecin sonunda vesayetin yani Ankara siyasetinin yerel yönetimler üzerinde kurduğu vesayetin birçok kötü özelliğini yaşadık. Ben Türkiye rekoru ile seçilmiş bir belediye başkanıyım” diye konuştu.

‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla ilgili “Değil ben, ailemde, sülalemde bir cemaate bile üye bir kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü 17-25 Aralık’tan önce dahi bu gruplarla, bu terör örgütü organizasyonlarıyla nokta kadar bir işimiz olmamıştır, olamaz da. Ne şahsımın ne ailemin” diyen Hazinedar, oğlunun ve eşinin pasaportlarına el konulduğunu söyledi.

‘180 tane inceleme ve araştırmaya tabi tutulduk’

Hazinedar sözlerini şöyle bitirdi: “Sadece şahsıma yönelik değil aynı zamanda evladıma, eşime de yöneltilmiştir bu suçlamalar. Pasaportları ellerinden alınmıştır. Onun eleştirdiği dünkü sistem onun çocuklarına yurt dışında okuma fırsatı vermişti. O benim evladıma bu fırsatı vermedi. Aileleri bu işlere karıştırmayın. İlgezdi’nin uzaklaştırıldığı tarihe kadar bütün ön inceleme, araştırma ve soruşturmalarda lehime karar verilmiştir. Ama 1 Aralık tarihinde belediyemize tam tamına 16 müfettiş ve teftiş görevlisi gönderilmiştir. Bunlar bugüne kadar tek bir şey bulamamıştır. Yerel belediyecilik tarihinde görülmemiş sayıda inceleme ve araştırmaya tabi tutulduk. Tam 180 tane. Burada bir şey bulamayanlar, ‘Biz kararımızı verdik’ demişlerdir.”