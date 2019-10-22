Görevden alınan Erciş belediye başkanı Çetin, tutuklandı

Van 4’üncü ve 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Erciş belediye başkanı Yıldız Çetin ve beraberindeki üç kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çetin, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör propagandası yapmak’ suçlarından tutuklanırken, üç kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yıldız Çetin. Fotoğraf: DHA

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘terör’ soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, 15 Ekim’de Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve 13 belediye meclis üyesinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Çetin ve 13 meclis üyesi gözaltına alındı. Çetin ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan sekiz belediye meclis üyesi, dün akşam çıkarıldıkları mahkemece ‘terör örgütüne üye olmak’, ‘PKK/KCK’ya eleman kazandırmak’ suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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İlçe emniyet müdürlüğünde sorguları tamamlanan Yıldız Çetin ve beraberindeki üç kişi, de bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çetin, ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör propagandası yapmak’ suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, belediye meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Hücret Kandemir ile HDP İlçe Başkan Yardımcısı Şakir Asıl da, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.