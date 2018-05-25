Görevden alınan dekan: Cumhurbaşkanı adayını önlemeyi kendime anlatamadım

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yaptığı ziyaret sonrası görevden alınan Dekan Prof. Dr. Alaaddin Duran, “Bir milletvekilinin, bir cumhurbaşkanı adayının Cerrahpaşa’ya girmesini önlememizi bana söylediklerinde, bunu kendime anlatamadım” dedi.

Hükümetin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması yönünde yaptığı düzenlemeye karşı öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite çalışanları bir süredir eylem yapıyor. Muharrem İnce dün öğle saatlerinde fakülteye gidip eylem yapan üniversitelilere destek vermişti. Akşam saatlerinde YÖK talimatıyla Duran’ın görevine son verilmişti. Duran’ın ziyaret öncesi, İnce’yi fakülteye sokmaması için tehdit edildiği ortaya çıkmıştı.

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Alaattin Duran bugün öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına okuldan ayrılırken bir konuşma yaptı.

Rektör ‘YÖK başkanı ayrılmanızı istiyor’ demiş

Sözcü’den Seda Önceler’in haberine göre, rektörlük tarafından İnce’yi okula almaması konusunda uyarıldığını belirten Duran sözlerine şöyle devam etti: “Ben dün aslında istifa etmiştim. Fakat sonradan istifamı geri aldım. Kabullenemeyeceğim bir şey var. Bir milletvekilinin, bir cumhurbaşkanı adayının Cerrahpaşa’ya girmesini önlememizi bana söylediklerinde, bunu kendime anlatamadım. Burası her türlü insanın girip çıktığı, benden randevu aldığı bir yer. Ben onların söyledikleri gibi bir şey olamayacağını ve normal sürecin devam edeceğini, bu görüşmenin gerçekleşeceğini söyledim. Biz dün Sayın Muharrem İnce ile gayet mâkul, gayet güzel bir sohbet yaptık. Ondan sonra da dışarıda çok uzun değil gayet kısa bir konuşma gerçekleştirdi.”

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‘Açıkçası bu olay ipimizi çekti’

Durmaz, İnce’nin ayrılmasından sonra yaşananları da şöyle anlattı: “Akşam rektör (Prof. Dr. Mahmut Ak) beni aradı; önce övdü. ‘Şöyle başarılısınız, şöyle güzel şeyler yaptınız’ diye. Sonra da ‘YÖK başkanı (Yekta Saraç) sizin görevden ayrılmanızı istiyor’ dedi. İstifamı az önce bir dilekçeyle rektörlüğe gönderdim. Açıkçası dünkü olay bizim ipimizi çekmiş oldu.”

‘Bu süreçte bizi birleştirdiler’

24 Nisan’dan itibaren bir bölünme ya karşı mücadele ettiklerini belirten Duran “Siz bu süreçte harikalar yarattınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Buna uğraşsaydık yapabilir miydik bilmiyorum ama onlar bizi birleştirdiler. Her gruptan, her görüşten insan Cerrahpaşa için bir araya geldi. Bu birliktelikle biz çok daha iyi yerlere geleceğiz. Lütfen hakkınızı bana helal edin… ” diye konuştu.