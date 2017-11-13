Görevden alınan belediye başkanı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tutuklandı.

Yıldız, hakkındaki adli ve idari soruşturmalar nedeniyle iki belediye başkanıyla birlikte 16 Haziran’da görevden alınmıştı. Ayrıca Yıldız geçen yılın aralık ayında AKP’den istifa etmişti.

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Görevden almanın ardından belediyede müfettişler inceleme başlattı. İnceleme sonunda Yıldız hakkında ‘zimmete para geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullanmak ve suç delillerini kaybetmek’ suçlamalarıyla dava açıldı.

Eski belediye başkanı hakkında savcılık tutuklama talebinde bulundu. Daha sonra gözaltına alınan Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.