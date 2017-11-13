Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Görevden alınan belediye başkanı tutuklandı

Share3
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 4

 

İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tutuklandı.

Ali Osman Yıldız. (Fotoğraf: DHA)

Yıldız, hakkındaki adli ve idari soruşturmalar nedeniyle iki belediye başkanıyla birlikte 16 Haziran’da görevden alınmıştı. Ayrıca Yıldız geçen yılın aralık ayında AKP’den istifa etmişti.

Reklam

Görevden almanın ardından belediyede müfettişler inceleme başlattı. İnceleme sonunda Yıldız hakkında ‘zimmete para geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullanmak ve suç delillerini kaybetmek’ suçlamalarıyla dava açıldı.

Eski belediye başkanı hakkında savcılık tutuklama talebinde bulundu. Daha sonra gözaltına alınan Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üç belediye başkanı görevden alındı

Share3
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 4

SON HABERLER

Akşam Postası / 13 Kasım 2017

‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasının bugün görülen üçüncü duruşmasında yazar Ahmet Altan, akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...