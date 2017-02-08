Görevdeki ilk yurt dışı seyahati: CIA Direktörü Pompeo yarın Türkiye’de

ABD Başkanı Donald Trump’ın CIA direktörlüğüne getirdiği Mike Pompeo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak.

Anadolu Ajansı, Pompeo’nun yarın Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Habere göre ziyaret kapsamında Türk yetkililerle Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede ortaklaşa hareket edilen PYD ve ‘FETÖ’ başta olmak üzere çeşitli konular görüşülecek.

Pompeo, CIA direktörlüğüne Trump’ın aday göstermesi ve senatonun onaylamasının ardından kısa süre önce atanmıştı. Daha önce Kansas’tan kongre üyeliği yapan Pompeo, ABD’nin İran’la vardığı nükleer anlaşmasına karşı çıkmasıyla biliniyordu.