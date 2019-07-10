Görev başında yaralanan itfaiye eri: Kıyafetlerimi kesmeyin, devletimin malı

Denizli’nin Çameli ilçesinde, görev başındayken yaralanan itfaiye eri Tanju Uğur, kıyafetlerini keserek çıkarmak isteyen sağlık ekiplerine, “Devletimin malını kesmeyin” diyerek direndi. İtfaiye çavuşunun, “Senin sağlığından önemli değil” sözleri üzerine kıyafet kesilerek çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

İmamlar mahallesindeki bir ahıra TIR çarpınca beş büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İtfaiye ekipleri, molozların arasında sıkışan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma sırasında, itfaiye eri Tanju Uğur’ın üzerine moloz yığınları devrildi. Uğur, meslektaşları tarafından molozların altından kurtarıldı.

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Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Uğur’un beline ortopedik korse takılması için üzerindeki kıyafet kesilmek istendi. Uğur, “Devletimin malını kesmeyin” diyerek, ayağa kaldırılıp, kıyafetinin çıkartılmasını istedi. Ancak Uğur’un ayağa kalkmasının tehlikeli olabileceğini belirten görevliler, üzerindeki kıyafeti kesmekte ısrarcı oldu. Bunun üzerine itfaiye çavuşu Halil Akın’dan yardım istendi. Akın, “Senin sağlığından önemli değil. Bırak kıyafetleri kessinler” dedi. İkna olan Uğur’un kıyafetleri kesilerek tedaviye alındı.

“Bilincim yerindeydi. Büyük korku yaşadım. El ve ayaklarımı hareket ettirebilmeme rağmen sırtımda büyük bir acı hissediyordum” diyen Uğur, kıyafetlerini kestirmek istememesi konusunda ise şunları söyledi: “Kıyafetlerimi kestirmek istemedim, çünkü onları bana devletim verdi. Onları kestirip boş yere masraf edilmesini istemedim. 100-200 liralık ucuz malzeme değiller. Devletimi bu külfetin altına sokmak istemedim. Bana, ‘Kıyafetler senden daha değerli değil’ denince itfaiyeciliğin bir meslek değil, aile olmak olduğunu anladım.”

Bel ve kalça kemiğinde parçalı kırıklar bulunan Uğur, bir an önce sağlığına kavuşup görevine dönmeyi istediğini, mesleğini severek yaptığını vurguladı.