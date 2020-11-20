Görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden itfaiye amirine veda: Eşi üniformasını giydi

Diyarbakır Barosu’nun önceki dönem başkanı ve yönetim kurulu üyeleri dün 2017 ve 2018 yıllarında yıllarında yaptıkları üç açıklama nedeniyle hakim karşısına çıktı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türk milletini aşağılama’ suçlamalarının yöneltildiği 11 avukatın beş yıla kadar hapsi isteniyor.