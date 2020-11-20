Görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden itfaiye amirine veda: Eşi üniformasını giydi

Manisa’da yaşayan 48 yaşındaki itfaiye amiri Ahmet Kemal Kılınç, dün görev başında kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Kılınç bugün toprağa verildi. Eşi Fatma Kılınç, üniformasını giyerek ona veda etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Kılınç, dün, Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücünün cansız bedeninin çıkarılması için görev başındaydı. Çalışırken fenalaşan Kılınç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kılınç’ın kalbine yenik düştüğü belirlendi.
Kılınç naaşı, Saruhanlı Devlet Hastanesi morgundan mesai arkadaşları ve yakınları tarafından alındı.
İlk tören 1992 yılından buyana görev yaptığı Manisa Yunus Emre ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda düzenlendi. Kılınç’ın Türk bayrağına sarılı tabutu merdivenli itfaiye aracı üzerine alındı.
Daha sonra Kılınç için Hatuniye Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Kılınç Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kızları Çisem ve Eylül, annesi Emel Kılıç ve mesai arkadaşları onun için gözyaşı döktü.
Cenaze törenine Kılınç’ın yakınlarının yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ile itfaiye erleri katıldı.