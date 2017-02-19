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Yaramazlara biraz batar!

‘Gördüm kurs, aldım amirlerimden çok sıkı terbiye’: İstanbul’a 700 bekçi alınacak

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 700 bekçi almaya hazırlanıyor.

AA’nın haberine göre emniyet, İstanbul’un 39 ilçesinde görevlendirmek üzere alacağı bekçi adaylarını yazılı ve sözlü sınavlara tabî tutacak. Bu sınavlarda başarılı olanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacak.

Başvuru yapan adayların lise ve dengi okul mezunu olmaları, son bir yıldır İstanbul’da ikamet etmeleri, askerliklerini yapmış olmaları ve 30 yaşından gün almamış olmaları isteniyor.

Adaylar, 24 Şubat’a kadar İstanbul’daki ilçe emniyet müdürlüklerine hafta sonları dahil her gün mesai saatlerinde başvurabilecek.

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