‘Google’lamadan ‘doodle’ladı: Tomris Uyar’ın doğum gününü hatalı kutladı

Google’ın özel günleri hatırlamak için yaptığı ‘doodle‘ uygulaması bugün öykücü Tomris Uyar’ın 79. doğum gününü kutladı. Ancak Uyar 15 Mart doğumlu.

Google, önemli figürlerin doğum günleri ya da Anneler Günü gibi özel günler ile popüler kültüre ait olayların başlangıç tarihini, logosunu ‘doodle‘a çevirerek anıyor.

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Bugün arama motorunu açanalar ise Türkiye’de öykücülüğün önemli isimlerinden aynı zamanda çevirmen Tomris Uyar’ın 15 Mart olan doğum gününün kutlandığını gördü.

Google’dan konuyla ilgili bir açkılama veya düzeltme henüz gelmedi.