Google’ın ardından Microsoft’tan da Huawei’ye yaptırım kararı

Google’ın geçtiğimiz günlerde Huawei’yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir hamle de Microsoft’tan geldi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı firmaların ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerine teknoloji kullandırmasını yasaklamıştı. Başkanlık emrindeki kara listede yer alan yabancı şirketlerin, Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacağı açıklanmıştı. Söz konusu listede dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei de yer almıştı. ABD Ticaret Bakanlığı, 21 Mayıs’ta Huawei şirketine yönelik ticari kısıtlamaların bir kısmını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamıştı.

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DHA’nın The Verge Teknoloji sitesine dayandırdığı habere göre Microsoft Huawei’nin Windows dizüstü bilgisayarlarını internet mağazalarından kaldırdı.

Haberde, Huawei’nin ürettiği Matebook X Pro ve Huawei MateBook D dizüstü bilgisayarının Microsoft’un online mağazalarında bulunamadığı, arama yapıldığında hiçbir bir ürüne rastlanmadığı aktarıldı.

Huawei ciddi zarar görebilir

Huawei’nin ise Microsoft’tan gelecek potansiyel yaptırım kararına karşı son üç aydır hazırlandığı ve kendi Windows versiyonunu hazırlama aşamasında olduğu bildiriliyor.

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Bu yasaklamaların devam etmesi halinde bunun Huawei’yi ciddi bir biçimde zarar vereceği belirtiliyor.

ABD’ye göre Huawei ‘ulusal güvenlik tehdidi’

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei’nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmıştı. ABD yetkilileri daha önce Huawei’yi bir ‘ulusal güvenlik tehdidi’ olarak nitelendirerek, diğer Avrupalı ülkelerin de yeni nesil 5G ağlarında Huawei ağ ekipmanlarını kullanmamaları için talepte bulunmuştu.

Google’ın Huawei ile anlaşmasını bitirmesinin ardından Intel ve Qualcomm Çin markası ile işbirliğini sınırlandırmıştı.