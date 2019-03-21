Google’dan yapay zeka ile Bach bestesi yaptıran doodle

Arama motoru Google 21 Mart 1685 tarihinde doğan ünlü barok besteci Johan Sebastian Bach için doodle yaptı. Bestecinin 334’üncü doğum gününe özel geliştirilen doodle ile yapay zeka yardımıyla Bach bestesi yapılabiliyor.





Google kullanıcılarını adım adım bir armoni oluşturması için yönlendiren doodle’da Bach kullanıcılara “Birlikte müzik yapmak ister misiniz?” diye soruyor ve portreye eklenecek notaların Yapay Zeka (AI) aracılığıyla Bach’ın tarzına uygun olarak armonik hale getirileceğini söylüyor.

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Kullanıcının portreye yerleştirdiği notalar yapay zekanın taradığı 360 Bach bestesinden aldığı bilgilere göre Bach’ımsı bir armoniye dönüştürülüyor.

Bach ise bu süreç boyunca sizinle konuşmaya devam ediyor: “Merhaba ben 18. yüzyıl bestecisi Johann Sebastian Bach. Herkes beni büyüleyici armonilerimle tanır. Armoni nedir? İsterseniz basit bir melodiyle başlayalım. Hoş bir melodi ama henüz yeterince etkileyici değil. Şimdi melodiyi armonik hale getirmek için bazı notalar ekleyelim. Notalar birlikte kullanıldığında kulağa daha hoş gelen akorlar oluşturulur. Şimdi daha güzel oldu. Birkaç satır daha eklediğimizde dört bölümden oluşan çok güzel bir melodimiz olacak.”

Kullanıcılar isterse Bach harmonilerini rock formatına da dönüştürebiliyor veya nota anahtarını değiştirebiliyor, bestelerini arkadaş ve çevreleriyle paylaşabiliyor.

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Almanya’nın Eisenach kentinde doğan Bach, yaşamı boyunca binin üzerinde beste yaptı. Fakat bu eserlerden sadece ikinci evliliğinden olan oğlu Carl Phillip Emanuel‘in arşivine aldıkları günümüze ulaşabildi.

Sanatçı, Branderburg Konçertoları, Goldberg Varyasyonalrı, Si minor Missa’nın da aralarında olduğu bugüne kadar ulaşan 200 kadar eseri sayesinde 18’inci yüzyılın en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilmiştir.