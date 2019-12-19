Google’da erişim sorunu: Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası etkilendi

Arama motoru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor.

Google’da meydana gelen yavaşlama, sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu. Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfasındaki yavaşlıkla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

Reklam

Downdetector’da yer alan verilere göre Google’da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.

CNN TÜRK’ün Google yetkililerinden ulaştığı bilgilere göre problem global kaynaklı. Problemin kaynağına ulaşmak için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Reklam

Öte yandan bazı kullanıcılar VPN ile diğer ülkeler üzerinden Google’a ve hizmetlerine sorunsuz olarak erişebiliyor.