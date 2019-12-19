Diken

Yaramazlara biraz batar!

Google’da erişim sorunu: Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası etkilendi

Arama motoru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor.

Google’da meydana gelen yavaşlama, sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu. Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfasındaki yavaşlıkla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

Reklam

Downdetector’da yer alan verilere göre Google’da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.

CNN TÜRK’ün Google yetkililerinden ulaştığı bilgilere göre problem global kaynaklı. Problemin kaynağına ulaşmak için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Reklam

Öte yandan bazı kullanıcılar VPN ile diğer ülkeler üzerinden Google’a ve hizmetlerine sorunsuz olarak erişebiliyor.

SON HABERLER

Adana’da bir garip soygun: Eski imama ihale üstüne ihale!

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl organize ettiği ‘Altın Koza Film Festivali’nin geçen yılki ihalesinin fahiş fiyatla -bu yılkinden 3 milyon 606 bin lira fazlaya- anlaşmaya bağlandığı ortaya çıktı. 2018’de düzenlenen 25’inci Altın Koza Film Festivali organizasyonunu 8 milyon 400 bin liraya Osmaniye Din Görevlileri Derneği eski başkanı Hacı Aslan Demir isimli yüklenici tarafından aldı. 23-29 Eylül’de düzenlenen organizasyon bu yıl 4 milyon 794 bin liraya AC Prodüksiyon isimli şirkete yaptırıldı.

Erdoğan: Ziraat’in Simit Sarayı’nı almasını tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ziraat Girişim’in Simit Sarayı’nı almasını tasvip etmediğini söyledi. Erdoğan, Kanal İstanbul’un İstanbul’daki çevre tehdidini de ortadan kaldıracağını ifade ederken AKP’den ayrılanların kurduğu yeni parti için “Bunlarla gündemimizi meşgul etmiyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...