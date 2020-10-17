Google’a yeni özellik: Mırıldanarak şarkı arama

Kafanıza takılan ama adını bir türlü hatırlayamadığınız şarkılar için Google’ın yeni bir çözümü var: Mırıldanarak arama.

Fotoğraf: Google

Google’ın tanıttığı yeni özelliği kullanıcılara şarkının bir kısmını mırıldanarak şarkıyı tespit etme imkanı sunuyor.

Reklam

Google’ın mobil uygulaması ve Google Assistant’ın parçası olan özellikte “Bu şarkı ne” dedikten sonra 10-15 saniye boyunca şarkı mırıldanıyor, söyleniyor ya da ıslıkla çalınıyor.

Sonuçlarda birkaç muhtemel seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerin her biri için aranan şarkı olma ihtimaline dair tahminler de yer alıyor.

Özellik öncelikle Apple İOS’ta İngilizce ve Google’ın Android mobil platformunda 20’de fazla dilde kullanılabilecek.

Reklam

Sesinin kötü olduğunu düşünenler de bu özelliği rahatlıkla kullanabilir çünkü şarkıyı doğru notalarda söylemek gerekmiyor.