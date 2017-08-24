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Google’a sor söylesin: Depresyonda mıyım?

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İnternet arama motoru Google,  ‘depresyon’ kelimesini aratanlara bir anket sunacak.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Google yeni uygulamayla, kullanıcının depresyonda olup olmadığını değerlendirebilmesini amaçlıyor.

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Anketten bu aşamada sadece ABD’li kullanıcılar yararlanabilecek. Uygulamanın daha sonra farklı ülkelere genişletilip genişletilmeyeceğine dair bir açıklama ise henüz yok.

Google projeyi, ABD Ulusal Akıl Hastalığı Birliği’yle geliştirdi.

Projenin hayat geçirilmesi ardından ABD’de Google üzerinden depresyon kelimesini aratanlar, ‘Klinik yönden depresyonda olup olmadığınızı kontrol edin’ uyarısıyla karşılaşacak.

Dokuz sorulu testin, insanların doğru yardımı hızlı bir şekilde almasını hedeflediği açıklandı.

Financial Times’a konuşan Google ürün müdürü Vidushi Tekriwal, testi yapan kullanıcıların verilerinin kaydedilmeyeceğini ve ayrıca ilgili reklamlara maruz kalmayacağını söyledi.

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