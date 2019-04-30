Google konumunuzu ABD istihbaratına iletebiliyor: Kongre’de hesap verecek

Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın, 2009 yılından bu yana telefonu kapalı da olsa kullanıcıların konum bilgisini takip edebildiği, dahası ABD istihbarat birimleriyla paylaşabildiği öne sürüldü. Şirketin CEO’sundan ABD Kongresi’nde konuya açıklık getirmesi istendi.

Görsel: Themindunleashed.com

Themindunleashed.com’un haberine göre GPS ve konum takibi seçeneklerini devre dışı bıraksanız ve hatta telefonunuzu kapatsanız bile Google hala her hareketinizi kaydedebiliyor ve Amerikan istihbarat servisleriyle paylaşabiliyor.

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CEO’dan 10 Mayıs’a kadar açıklama istendi

ABD Kongresi’nde yer alan Demokrat ve Cumhuriyetçi parti üyeleri ortak bir mektup hazırlayarak Google CEO’su Sundar Pichai’den 10 Mayıs’a kadar bu verilerin nasıl kullanıldığını ve paylaşıldığını açıklamasını istedi.

ABD güvenlik güçleri, kullanıcıların konum bilgisine ulaşmak için Google Maps vb. Google uygulamalarının yüklü olduğu Android ya da IOS telefon veya tabletlerden Google’ın topladığı detaylı konum bilgilerine ulaşabiliyor. Google’ın Sensorvault adı verilen bir veritabanı tüm dünyada yüz milyonlarca cihazın sağladığı bu detaylı konum bilgilerini saklıyor. Toplanması için kullanıcının arama yapması ya da uygulamaları kullanması şart olmayan verilerin tarihi 2009 yılına kadar geri gidiyor.

‘Yanlış zamanda yanlış yerde olanlar töhmet altında kalıyor’

The Electronic Frontier Foundation (EFF) direktörlerinden Jennifer Lynch, güvenlik güçlerinin Sensorvault’a erişime yetkili olduğunu ve bu sayede aslında herhangi bir suç geçmişi ya da şüphesi bulunmayan bireylerin dahi takip edilebildiğini vurguladı.

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Lynch konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Polis bu tip soruşturmalarda hareket noktası olarak bir şüpheliyi hatta bir cihazı bile almıyor. Belirli bir yer ve zaman için araştırmaya başlıyorlar. Buradan geriye doğru gelerek şüpheliye ulaşmaya çalışıyorlar. Bu tam da anayasada yapılmış olan 4 numaralı düzenlemenin engellemeye çalıştığı tipte bir soruşturma. Adeta bir balık avı. Bu tip soruşturmalar yanlış zamanda yanlış yerde olan masum insanların töhmet altında kalmasına neden oluyor. Söz konusu yer ve zamanda bulunan insanlar bir anda sadece Google ile konum bilgisi paylaşan bir cihaza sahip oldukları için şüpheli durumuna geliyor.”

Cihazlar konum bilgileri seçeneği ‘açık’ olarak satılıyor

Google iddialara kullanıcıların konum verilerini takip seçeneğini hatta tüm ürünü isterlerse kapatabileceğini belirterek yanıt verdi. Google’a göre kullanıcı isterse konum bilgisi geçmişini de silebiliyor. Ancak birçok cihaz Google’ın konum bilgilerini kayıt seçeneği açık şekilde kullanıcılara satılıyor.

Trump ‘izleme’ programının devamına onay vermişti

2010’da Washington Post’ta yer alan bir makaleye göre Amerikan istihbarat servislerinden NSA, uyguladığı bir yöntemle kapalı da olsa dünyanın her yerinde bir cep telefonunun nerede olduğunu bulabiliyor.

Eski NSA çalışanı Edward Snowden da ABD’nin telefonları sadece takip edebildiğini değil, telefonların dinlenerek mahremiyet hakkının ihlal edildiğini söylemişti. Skandal üzerine eski ABD başkanı Barack Obama döneminde NSA izleme programı durdurulmuş, Donald Trump işbaşına geyince programın devamına onay vermişti. Şimdi ise NSA’nın programı sonlandırmak istediğine ilişkin haberler gündemde.

Yine 2016’da basında yer alan başka bir habere göre ise FBI bir cep telefonunun etrafında meydana gelen konuşmaları da takip edebiliyor.