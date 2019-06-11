Google, haber sitelerinden 4.7 milyar dolar kazandı

Arama motoru Google online olarak hizmet veren haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçen yıl 4.7 milyar dolar gelir elde etti.

Fotoğraf: Reuters

Sayfa trafiğini ve gelirlerini artırma amacıyla haberleri yoğun olarak kullanan Google, kullanıcıların haber içeriklerine erişimini kolaylaştırma amacıyla arama motorunun algoritmasını geliştirerek haberlerin listelenme biçimini değiştirmişti.

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Şirket, arama motoru ve mobil cihazlar için geliştirdiği Google Haberler uygulaması aracılığıyla birçok medya kuruluşundan gelen haber içeriklerini tek bir platform üzerinden kullanıcılara servis ediyor.

AA’nın News Media Alliance’nin araştırmasından aktardığı verilere göre, a göre, Google’a karşılık tüm Amerikan haber endüstrisi ise dijital reklamlardan 5.1 milyar dolar gelir elde etti.

Aramaların yüzde 40’ı haberlerle ilgili

Araştırmaya göre, Google’da yapılan trend aramaların yüzde 40’ı haber içerikleriyle ilgili aramalardan oluşuyor.

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Bunun yanı sıra şirketin Google Haberler servisine erişim sağlayan tekil kullanıcı sayısı yılda yüzde 23 artış gösterdi. Haber servisine erişim sağlayan kullanıcı sayısındaki artışın, şirketin varlıklarının büyüme oranından fazla oldu.

Google’ın çalışmaya dair açıklamasında “Google Haberler uygulaması ve arama motoru, haber yayıncılarının internet sayfalarına ayda 10 milyarın üzerinde trafik sağlıyor, abonelik satışlarını ve reklam gelirlerini artıyor. Dünyadaki tüm haber yayınlayıcılarını destekleyici bir teknoloji ve reklam partneri olmak için çok çalışıyoruz” dendi.