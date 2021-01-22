Google, haber içeriği için para ödemeye zorlanırsa Avustralya’da arama motorunu kapatacak

Teknoloji şirketi Google, arama sonuçlarında yer alan haberler için yayıncı kuruluşlara para ödemesini gerektirecek tasarının kabulü halinde Avustralya’daki arama motorunu kapatacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Avustralya’da hazırlanan yeni yasa tasarısına göre Alphabet şirketine ait Google ile sosyal medya şirketi Facebook, haber ve diğer içerikleri kullanabilmek için basın yayın şirketlerine para ödemek zorunda kalacaklar.

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Avustralya’da teknoloji şirketleri ile News Corp gibi devlerin de aralarında bulunduğu basın yayın kuruluşları arasındaki hukuki mücadele yakından izleniyor. Google arama motorunu kapatma tehdidi ile çatışmayı kızıştırdı.

Google’ın Avustralya ve Yeni Zelanda bölge sorumlusu Mel Silva, “Tasarının bu haliyle yasalaşması halinde idare edilmesi güç finansal ve operasyonel riskleri de göz önüne alarak Google arama hizmetini Avustralya’da durdurmaktan başka bir seçeneğimiz kalmayacak” dedi.

Avustralya’daki tasarıya göre büyük teknoloji şirketleri, yerel basılı ve görsel yayınları arama sonuçlarında veya haber bildirimlerinde kullanmak için yayıncı kuruluşlara ödeme yapmak zorunda kalacak. Taraflar pazarlıkta anlaşamazsa hükümetin atadığı arabulucu fiyatı belirleyecek.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Google’ın açıklamasını eleştirerek, ‘Avustralya’da nelerin yapılabileceğini’ ülkenin kendisinin belirleyeceğini ifade etti ve “Avustralya’da faaliyet göstermek isteyenlere kapımız açıktır. Ama tehditlere boyun eğmeyiz” dedi.

Google’ın Avustralya’ya yönelik tehdidi, dev teknoloji şirketinin Fransız haber yayıncılarıyla üç yıllık 1.3 milyar dolar tutarında içerik ödeme anlaşması yapmasından saatler sonra geldi.